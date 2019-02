NESTOR PIVA: CONTRATO COM EMPRESA DE SEGURANÇA RENOVADO

11/02/19 - 05:00:24

Prosseguindo com as ações de aprimoramento e melhorias na qualidade do atendimento disponibilizados pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva, o Centro Médico do Trabalhador realizou a renovação dos contratos com as empresas responsáveis pela prestação de serviços na unidade.

Segundo a Gestora Administrativa, Jória Dias, foi renovado o contrato com a empresa responsável pela segurança da UPA, reorganizando os turnos do dia (06h às 18h e 09h às 21h) e da noite (18h às 06h).

“A medida foi tomada pela necessidade de garantir a segurança dos profissionais e pacientes que buscam atendimento 24 horas na UPA”, explicou.

Outra iniciativa da gestão do Nestor Piva é a readequação da unidade. Para viabilizar, com isso, uma melhor utilização dos espaços.

Também destaca-se a preocupação da nova administração do NestorPiva com o controle dos estoques de medicamentos.

Através do acompanhamento rigoroso, a nossa farmácia consegue se antecipar à falta e fazer os pedidos antes que o medicamento acabe. A compra é feita sempre com base na média de consumo mensal, e quem ganha com isso, são os usuários”, explicou Jória.

Fonte e foto Ascom/Nestor Piva