Nova assistente virtual da Deso trará mais celeridade ao atendimento do usuário

A população sergipana tem, a partir de agora, uma nova ferramenta para acessar todos os canais de atendimento da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A nova plataforma, batizada de Vida, permitirá aos usuários o acompanhamento instantâneo do registro de atendimento, alterar o vencimento da conta, certidão negativa de débitos, declaração anual de quitação de débito, consultar pagamentos, 2° via de conta, solicitações via e-mail e informações gerais da empresa.

O serviço funciona 24h por dia, sete dias por semana, através do site da companhia — no endereço www.deso-se.com.br. Para ser atendido, basta o usuário acionar o ícone na parte inferior da página — no lado direito. Esta ação permitirá que o cliente seja direcionado a uma caixa de diálogo, possibilitando um bate-papo que tem foco no esclarecimento das suas dúvidas.

De acordo com o coordenador da Agência Virtual da Deso, Gilson Góis, a ferramenta traz facilidades. “Com a assistente, o cliente tem as informações prévias dos serviços disponibilizados na Agência Virtual e ao digitar o assunto que ele precisa, é apresentado onde está o serviço”, explicou.

O programador do setor da Tecnologia da Informação da Deso, João Avelino Santos, acredita que a assistente possibilitará mais interatividade entre Companhia e usuário. ” O setor participou da implantação da gotinha Vida, incluindo o script no código fonte do site da Deso. É uma opção mais interativa para o usuário, além do acesso ser mais rápido em relação a Agência Virtual”, disse.

Gilson ainda destaca que a facilidade no atendimento ao usuário é uma constante busca para a empresa. “Estamos frequentemente em estudo para melhorar o atendimento a nossos clientes pelas vias telefônica, virtual ou presencial. Em constante estudo para que a facilidade no atendimento seja diária”, reforçou o coordenador.

Continuidade

A Deso continuará contando com os outros canais como os postos de atendimento presencial, através dos telefones: 40200195 ou 0800-079-0195, pelo site da empresa: www.deso-se.com.br na seção Agência Virtual.