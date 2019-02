PMA publica edital com resultado da heteroidentificação do PSS da Semed

11/02/19 - 08:36:00

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), publica, nesta sexta-feira, 8, no Diário Oficial do Município, o edital nº 8, com o resultado provisório do procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se declararam afrodescendentes, pretos ou pardos no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Educação (PSS Semed).

Conforme prescrito no edital, os candidatos não aprovados neste processo poderão interpor recurso no próximo dia 12 de fevereiro, no horário das 8h às 16h, na Central de Atendimento no Centro Administrativo José Aloísio de Campos (sede da administração municipal), que fica na rua Frei Luís Canelo de Noronha, 42, conjunto Costa e Silva.

Ainda de acordo com o edital, os candidatos que não foram aprovados no procedimento e não interpuserem recurso, bem como aqueles que não compareceram à realização da heteroidentificação, concorrerão apenas nas vagas de ampla concorrência.

Clique aqui e acesse o edital.