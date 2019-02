Proprietários de veículos têm até o dia 28 para realizar o licenciamento com desconto no IPVA

Os proprietários de veículos com qualquer final de placa já podem buscar os canais de comunicação para solicitar o Licenciamento/IPVA 2019. O calendário de pagamento já está disponível no site do Detran/SE. O prazo é até o próximo dia 28 para pagamento em cota única e aproveitar o desconto de 10% no valor do IPVA. Para tanto, o contribuinte não deve ter débitos do imposto relativo a exercícios anteriores.

Além do portal de autoatendimento do Detran, existem outras ferramentas para obter o Licenciamento 2019: a) Aplicativo ‘Detran-SE Digital’; b) Totens de autoatendimento, localizados nas unidades de atendimento do Detran/SE; c) Caixas eletrônicos do Banese; d) Unidades de atendimento em horário de expediente na capital e interior do Estado.

Vale ressaltar que o Detran/SE dispõe da modalidade de cartão de crédito. Com isso, o cidadão pode a qualquer hora pagar débitos e/ou licenciamentos de forma parcelada em até 12 vezes, conforme bandeira do cartão.

Caso o cidadão escolha quitar o licenciamento sem desconto no IPVA deve se atentar ao mês corresponde à sua placa.