SENADOR ALESSANDRO VIEIRA REALIZA REUNIÃO PARA DISCUTIR A FAFEN

11/02/19 - 06:07:57

O senador Alessandro Vieira (PPS/SE) está promovendo uma reunião ampliada para debater a situação da FAFEN – Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados – em Sergipe. O encontro acontece nesta segunda-feira, 11 de fevereiro, às 14h, no Auditório do Shopping Casa Design (Av. Rio de Janeiro, entre o Hiper Sales e o Mistão).

O objetivo da reunião é unir esforços contra o fechamento da FAFEN. “Precisamos nos unir para construir soluções efetivas que garantam não apenas a reabertura da FAFEN, mas principalmente a sua viabilidade econômica no longo prazo”.

O fechamento da FAFEN está gerando uma série de impactos negativos no município de Laranjeiras e consequentemente em todo o estado. Para o encontro foram convidados representantes da classe trabalhadora, das empresas afetadas, do sindicato da classe, do Sindipetro, do Executivo Estadual, o prefeito de Laranjeiras, vereadores dos municípios afetados e deputados federais e estaduais.

Fonte e foto assessoria