Valdevan Noventa lamenta a morte do jornalista Ricardo Boechat

11/02/19 - 15:39:21

O deputado federal Valdevan Noventa (PSC-SE) lamenta profundamente o falecimento do jornalista Ricardo Boechat e do piloto, a bordo do helicóptero que caiu nesta segunda-feira, em São Paulo (SP).

“Nosso profundo pesar e respeito às famílias das vítimas deste trágico acidente aéreo, que tira do Brasil um dos mais ilustres e importantes jornalistas contemporâneo de nossa nação. Boechat iniciou sua carreira de jornalista nos anos 70, ganhou por três vezes o Prêmio Esso, atuou nos principais veículos de comunicação do país, como por exemplo, O Estado de S. Paulo, O Globo, Jornal do Brasil, O Dia. Passagem ainda pela Rede Globo e atualmente estava como âncora da Bandnews FM e no Jornal da Band. A comunicação social brasileira está em luto, mas neste momento, o mais importante, é mantermos o foco no consolo às famílias e amigos dos falecidos nesta tragédia”, lamenta Valdevan Noventa.

Com sincero pesar,

Valdevan Noventa

Deputado Federal (PSC-SE)