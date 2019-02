CBM continua com o rescaldo no incêndio da madeireira Serigy

12/02/19 - 09:51:20

Equipes do Corpo de Bombeiros ainda atuam no rescaldo da madeireira atingida por um incêndio de grande proporção

Bombeiros militares continuam nesta terça-feira (12), com o trabalho de rescaldo no prédio da Serigy Madeiras, localizada entre as avenidas Airton Teles e Coelho e Campos, em Aracaju, atingida por incêndio na noite dessa última segunda-feira (11).

Logo após a divulgação sobre o incêndio, seis viaturas foram utilizadas no combate às chamas que foram controladas, porém até a manhã de hoje, havia focos. Além disso, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) forneceram caminhões de água para ajudar no combate ao incêndio e no resfriamento das paredes dos prédios vizinhos.

Apesar do incêndio ter sido de grandes proporções, ninguém ficou ferido, sendo apenas danos materiais. O mais grave, são as informações de que a empresa não havia seguro.

Foto redes sociais