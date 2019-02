Canto Vivo realiza Feira de Troca de Ração por plantas em Socorro

12/02/19 - 16:47:29

Evento ocorre no estacionamento do Shopping Prêmio neste sábado, 16

O Instituto Canto Vivo realiza, no próximo sábado, 16, mais uma Feira de Troca de Rações, em parceria com o Shopping Prêmio. No evento, que acontece no estacionamento do centro de compras de Nossa Senhora do Socorro, cada quilo do alimento para cães e/ou gatos, pode ser trocado por uma muda de planta.

As rações arrecadadas serão doadas ao projeto Sonho Animal, que resgata e cuida de animais desabrigados em Sergipe, inclusive no município de Nossa Senhora do Socorro, onde ocorre a feira. Qualquer pessoa pode participar da ação e não há limite para as trocas.

Canto Vivo

O Instituto Canto Vivo é uma organização não-governamental (ONG), fundada em 2001 por ativistas ambientais. A ONG tem a missão social de semear de forma revolucionária, mediante realização de projetos educacionais e ambientais voltados para a preservação do ecossistema de forma sustentável e participativa.

Serviço

O quê: Feira de Trocas de Ração

Onde: Estacionamento do Shopping Prêmio, em Nossa Senhora do Socorro

Quando: sábado, 16, das 15h às 17h

Por Jéssica França