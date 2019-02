SAMUEL QUER EXPANDIR AÇÕES DO BATALHÃO DA RESTAURAÇÃO

12/02/19 - 15:36:09

O deputado Capitão Samuel (PSL), destacou o seu interesse em expandir nesta nova legislatura que inicia a partir da próxima sexta-feira, 15, as ações do Batalhão da Restauração, que assiste dependentes químicos.

“Prevenção às drogas e acolhimento ao dependente é a solução para que atos violentos aconteçam. Precisamos abrir esse debate mostrando às autoridades e à sociedade que isso resulta em melhorias para a segurança pública, redução da violência e da população carcerária”, entende.

O parlamentar mantém o Batalhão da Restauração (em São Cristóvão), no sentido de mudar a vida de jovens dependentes químicos. “Nós estamos dando oportunidade mostrando ser possível restaurar ao custo barato (menores ou maiores de idade) para que não cometam crimes em virtude da dependência química”, destaca.

Ele disse ainda que em 2019, a luta contra as drogas continua e que estará conversando com prefeitos, buscando ajuda para que os mesmos garantam alimentação aos dependentes químicos. “Estou buscando ajuda dos prefeitos e do governador para que possamos levar o trabalho do Batalhão da Restauração ao interior do Estado, visando tirar os dependentes das ruas e dar oportunidades ao trabalho”, acrescenta.

Atualmente, o projeto presta assistência a mais de 50 homens, mas a expectativa é de que nos próximos meses possa receber dependentes químicos do sexo feminino.

Foto assessoria

Por Aldaci de Souza