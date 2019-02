Escolas de Esportes do Governo do Estado abrem inscrições

12/02/19 - 13:34:11

As Escolas de Esportes Professor Kardec, Professor Gerivaldo Garcia e Dona Finha, localizadas em Aracaju, entidades administradas pela Secretaria da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), através da Superintendência Especial de Esportes, continuam com inscrições abertas para os jovens que desejem praticar uma modalidade esportiva.

Para se inscrever é necessário que os pais ou responsáveis pelos alunos compareceram às escolas com documento de identidade, CPF ou registro do aluno, comprovante de residência, comprovante de inscrição no programa Bolsa Família e o comprovante de que o aluno está matriculado em uma unidade de ensino regulamentar.

As aulas estão previstas para serem iniciadas em março e atendem respectivamente às comunidades dos bairros Santa Maria, Santos Dumont e Industrial.

“É projeto que deu certo e vem desempenhando o seu papel na área de inclusão social, através do esporte: são as escolas de esportes mantidas pelo Governo do Estado. Em Sergipe são três unidades na capital e uma no interior, na cidade de Malhador, a Escola Professor Raimundo Rodrigues, mantida pela prefeitura municipal”, explica Antônio Hora, superintendente de Esportes da Seduc.

Escola de Esporte Professor Kardec – Localizada no bairro Santos Santa Maria, a Escolar Professor Kardec, pioneira do projeto, tem como coordenador o professor José Rodrigues de Carvalho Neto. O horário de funcionamento é das 7h às 12h, com aulas das 8h às 10h. Nos finais de semana, atende à comunidade local, na prática de esportes coletivos como: Futebol de Campo, Futsal, Voleibol, Basquetebol e Handebol e Handebol.

Tem também lutas marciais como Tae-kwon-do, Kickboxing, Judô, Jiu-Jítsu, Karatê e Capoeira e ainda atende às aulas da Academia da Cidade, uma parceria com a Prefeitura Municipal de Aracaju. Todas essas modalidades contam com a assistência de um professor ou um estagiário de Educação Física.

Segundo o professor José Rodrigues, em 2018 foram matriculados 380 alunos. “Este ano trabalhamos com a perspectiva de 400 alunos de ambos os sexos, considerando que a escola dispõe de capacidade para atender até 500 alunos”, disse José Rodrigues.

Para Rodrigues, a Escola Professor Kardec vem atendendo aos objetivos para a qual foi criada, que é o atendimento à crianças e adolescentes em situação de risco social. “Não fugimos aos nossos objetivos e um dos requisitos para ingresso desse jovem, é que ele esteja em uma escola tradicional, de preferência com boas notas em seus currículos escolares. A frequência à Escola de Esportes, acontece no contra turno”.

O corpo administrativo é composto de um coordenador, três professores, três estagiários, três empregados na limpeza, conservação e manutenção e um vigilante.

Escola de Esportes Gerivaldo Garcia – Localizada no bairro Santos Dumont, em Aracaju, a metodologia de ensino é a mesma: a iniciação esportiva à modalidades como Futebol de Campo, Futsal, Voleibol, Judô, Jiu-jítsu, Karatê, Muay-Thai, Luta Olímpica, Capoeira e Dança.

As aulas começam no dia 11 de março. “Em 2018 trabalhamos com 487 alunos. Este ano a perspectiva é de matricularmos 500 jovens e adolescentes”, conta o atual coordenador, Jorgival Melo Passos, que disse ainda manter no seu corpo administrativo oito estagiários, três assistentes administrativos e dois na área de serviços e manutenção.

Escola de Esportes Dona Finha – A Escola de Esportes Josefa Silva Santos é uma homenagem a uma antiga torcedora do Confiança, também conhecida como Dona Finha. Funciona no espaço embaixo da ponte que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros. Diferente das outras congêneres, a Escola Dona Finha está mais voltada para projetos sociais. É lá que funciona o projeto “Punhos de Ouro”.

“Punhos de Ouro” é um projeto que nasceu no bairro Santa Maria, em Aracaju, e tem à frente o ex-pugilista Valter Duarte, especialista na formação de atletas de boxe, formando campeões. De lá já saíram boxeadores que representam Sergipe conquistando títulos importantes em competições nacionais e até internacionais.

Fonte e foto assessoria