Fim da polêmica: Belivaldo vai pagar e adquirir outra “carreta da mulher”

12/02/19 - 14:27:28

O governador Belivaldo Chagas (PSD) colocou um ponto no final sobre a polêmica aquisição da “Carreta da Mulher”

A informação foi passada pelo próprio Belivaldo no final da manhã desta terça-feira (12) através do Facebook, onde o governador disse que vai pagar a que já se encontra em Sergipe e que irá adquirir mais uma para a prevenção do câncer de útero e mama da mulher.

Belivaldo explicou através de sua Live que “nós vamos solicitar que técnicos do hospital do câncer de Barreto faça uma vistoria para que depois nós não tenhamos problemas caso seja preciso troca de peças no futuro. Além dela nós pretendemos adquirir outra carreta para que auxilie na prevenção”, anunciou o governador.

Durante a sua fala que durou cerca de dez minutos, o governador comentou ainda sobre a situação financeira do estado e disse estar preocupado e que sabe da necessidade de conceder reajuste aos servidores, mas que isso, pelo menos no momento não é possível.

Belivaldo explicou que vem tentando pagar a folha dentro do mês mas que as dificuldades são grandes. “Nós entendemos que o servidor precisa do reajuste, mas como conceder esse benefício se não estamos conseguindo pagar toda a folha no mês”, disse o governador.

O governador interagiu com os internautas e respondeu a vários questionamentos, inclusive sobre concursos públicos, informando que irá concluir a chamada dos aprovados, a exemplo da PM, que em breve terá outros 300 homens nas ruas.

Belivaldo falou também sobre o relacionamento do governo do estado com o governo federal, afirmando que “eu já desci do palanque e quero que o Brasil de certo. Falaram muito porque não fui em um encontro em Brasília. Quero que todos saibam que já estive com o Moro onde ele falou dos projetos. Tudo que quero agora é que o presidente tenha saúde e faça uma boa administração”, afirmou.

Munir Darrage