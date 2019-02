HENRI CLAY:HIBERNAÇÃO DA FAFEN PODE GERAR TRAGÉDIA AMBIENTAL

O Advogado trabalhista e ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Sergipe (OAB/SE), Henri Clay Andrade concedeu entrevista nesta terça-feira,12, ao Jornal da Xodó em Rede .

Aos âncoras Carlos Ferreira e Eduardo Carvalho, o jurista que é responsável pela defesa do Sindicato dos Petroleiros (Sindipetro), pontuou que a maneira como o processo de hibernação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados (Fafen) foi conduzido, pode acarretar uma tragédia ambiental e social, inclusive com mortes. “Estamos falando de uma fábrica que trabalha com material altamente tóxico e vimos nos últimos quinze dias um vazamento de amônia que já afetou a população. A coisa foi feita de forma atabalhoada e assim, a Procuradoria Geral do Estado e nós, enquanto advogados do Sindipetro, impetramos com um processo judicial para barrar a hibernação, algo extremamente necessário para depois que houver a tragédia não chorarmos o leite derramado”, revelou.

Na oportunidade, Dr. Henri Clay lembrou que a Petrobras fechou um acordo judicial que prevê que a Fafen não pode demitir funcionários e nem ser privatizada. “Se a estatal lembrar do que foi acordado em meados dos anos 90, verá que o descumprimento deste acordo judicial implicará no pagamento de uma sentença de 200 milhões de dólares”, afirmou.

Ainda segundo o advogado, a decisão implica o setor econômico e pode afetar toda uma cadeia produtiva. “Essa hibernação não é boa para Sergipe. Imaginem que o fechamento da Fafen pode desencadear um efeito dominó e assim a Sergás e a Deso podem vir a fechar também, tendo que vista que o maior consumidor dos serviços destas autarquias é a unidade fabril”, destacou.

