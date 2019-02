JOÃO DANIEL APOIA A CRIAÇÃO DA FRENTE PARLAMENTAR MISTA

12/02/19 - 14:45:41

O deputado federal João Daniel (PT) participou, na manhã desta terça-feira, dia 12, do lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos, que ocorreu na Câmara dos Deputados. Em discurso na tribuna da Casa, o parlamentar parabenizou esta iniciativa dos movimentos sociais e dezenas de entidades que autores da proposição para a criação desta Frente, da qual ele também fará parte.

Integram a Frente deputados federais, senadores e entidades e movimentos sociais e populares que avaliam como fundamental a defesa da democracia e dos direitos humanos neste momento de retrocesso pelo qual passa o país. “Esta Frente estará na defesa dos direitos humanos e da democracia contra os retrocessos, junto com os movimentos sociais e democráticos que representam os povos indígenas, quilombolas e todos que estão sendo perseguidos e ameaçados pelo governo Bolsonaro e na defesa dos direitos humanos e da classe trabalhadora”, disse João Daniel.

Segundo o deputado, o governo Bolsonaro não tem nenhum compromisso e respeito com as causas históricas do povo brasileiro. “E agora com ameaças abertas e intimidação promove a perseguição não só a movimentos sociais e a esquerda como também agora publicamente à CNBB e à Igreja Católica”, revelou o parlamentar. João Daniel acrescentou, no entanto, que o país não enfrentará os retrocessos calado, mas de cabeça erguida. “E o governo Bolsonaro precisa mostrar a que veio, porque não haveremos de ver os retrocessos como estão sendo anunciados. Enfrentaremos fortes e firmes”, afirmou.

Além de deputados e senadores, o lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos teve a participação de representantes dos povos indígenas, quilombolas e de vários movimentos sociais, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST).

Por Edjane Oliveira

Foto assessoria