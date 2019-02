MARIA MENDONÇA É RECEBIDA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE

12/02/19 - 16:31:02

A deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) foi recebida na manhã desta terça-feira (12) pelo secretário estadual de saúde, Valberto Lima. Em pauta, as demandas das pacientes oncológicas, especialmente, a polêmica questão da carreta que teria sido construída para atendê-las.

“Foi uma conversa bastante amistosa e o secretário nos garantiu que todas as medidas estão sendo adotadas para que essas pacientes tenham o devido atendimento garantido”, afirmou Maria, ao revelar a sua solidariedade às mulheres que enfrentam a doença. A parlamentar lembrou que em seus mandatos sempre teve um olhar atento à essa questão. “Esse problema é algo que sempre nos preocupou, não só no que diz respeito ao atendimento à mulher, mas aos homens também”, afirmou.

Ao defender que o assunto seja tratado de forma despolitizada e discutido de modo que não haja prejuízo e nem descontinuidade do tratamento, Maria Mendonça citou projetos de sua autoria que tratam sobre o tema, um deles sancionado no mês passado, instituindo a semana de ações e conscientização sobre garantias e direitos dos pacientes com câncer.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça