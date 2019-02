Prefeitura publica resultado provisório do procedimento de heteroidentificação

Os candidatos que se autodeclararam afrodescendentes no Processo Seletivo Simplificado para a área de Tecnologia da Informação (PSS TI 2019), da Prefeitura de Aracaju, já podem acessar o site www.aracaju.se.gov.br e consultar o resultado provisório do procedimento de heteroidentificação, que aconteceu na sexta-feira, 8, na Escola de Governo e Administração Pública (Esgap). O Edital Nº06 , que traz a lista com os nomes dos pré-classificados, foi publicado nesta segunda-feira, 11.

De acordo com o documento, os candidatos que não foram aprovados no procedimento de heteroidentificação poderão interpor recurso nesta terça-feira, 12, no horário das 8h às 16h, conforme prescrito no Edital Nº01/2019 . O local é a Central de Atendimento da sede da Prefeitura de Aracaju (Centro Administrativo), localizada na rua Frei Luís Canelo de Noronha, nº42, conjunto Costa e Silva, no bairro Siqueira Campos.

Ainda de acordo com o Edital Nº06, aqueles que não obtiveram êxito nesta fase do processo e não apresentarem recurso, além daqueles que não comparecerem para o processo de heteroidentificação, concorrerão apenas nas vagas de ampla concorrência. O resultado final do PSS está previsto para ser publicado na próxima sexta-feira, dia 15.