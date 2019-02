Turistas elogiam a qualidade e variedade do artesanato no Centro de Turismo

A harmonia da arquitetura centenária atrelada aos produtos feitos cuidadosamente de forma artesanal pelas mãos de artistas sergipanos fazem parte dos atrativos do Centro de Turismo, localizado na região central de Aracaju. “É muito bonito tudo que encontrei aqui e realmente vale muito a pena esta visita. Eu não conhecia Aracaju, por isso pesquisei mais detalhes na internet e fiquei sabendo deste prédio histórico que comercializa vários tipos de artesanato”. A avaliação é da turista Magda Lúcia de Castro Lima, natural de Brasília, em sua primeira visita ao estado.

Passeando na cidade ao lado do esposo, a turista revelou suas principais motivações em conhecer Sergipe. “Percebi que Sergipe possui belas praias, uma cultura rica e a cidade organizada, ou seja, estou adorando tudo. O calor é outro fator que torna a cidade ainda mais atraente”, enfatiza Magda durante o passeio interessada em comprar ‘lembrancinhas’ para toda a família.

Com 42 anos de história apresentando seus produtos, a comerciante Maria José- conhecida popularmente como ‘Lela’-, é uma das mais entusiasmadas dentro do espaço. “Minha mãe criou todos os seus 11 filhos confeccionando e vendendo os produtos de rendendê. Trabalho há mais de 40 anos no Centro de Turismo e a reforma proporcionou uma maior valorização cultural e visibilidade ao prédio”, afirma.

O rendendê, ponto de cruz e a renda irlandesa são três dos principais itens comercializados nas lojas do Centro de Turismo, além disso, em alguns locais ainda são vendidos produtos elaborados com barro e madeira, demonstrando a diversidade e criatividade dos artesãos sergipanos. Dentro do prédio, a Secretaria de Estado do Turismo (Setur), mantém o Museu do Artista Sergipano que expõe obras de diversos artesãos. No local, ainda pode ser encontrado um Posto de Informações que também é disponibilizado do mesmo modelo no Aeroporto de Aracaju.

Integrando uma comitiva de visitantes do estado da Bahia, a turista Viviane Gabilaud trouxe a filha e uma amiga para conhecer o centro. “Nesta nova visita a Aracaju, percebi uma estrutura completamente diferente da que visualizei da última vez. Os produtos feitos pelos artesãos sergipanos são ricos e nos entusiasma a comprar para até colocar em um lugar de destaque na nossa casa”, ressalta.

Histórico

O Centro de Turismo foi construído em 1911, por José Rodrigues da Costa e inicialmente serviu para abrigar a Escola Normal e a Escola Modelo Anexada. No ano de 1977, o prédio foi reformado e destinado à Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur) com a finalidade de abrigar o Centro de Turismo, e, desde então, o local entrou na rota do turismo cultural da capital sergipana.

Por Shis Vitória de Castro

Foto assessoria