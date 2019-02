CCE realizará nesta quinta- feira, a solenidade de Acolhimento Mais Médicos

13/02/19 - 15:55:30

A Comissão Coordenadora Estadual do Programa Mais Médicos (CCE) realizará nesta quinta- feira, 14, a solenidade de Acolhimento Mais Médicos, considerando a chegada, no estado, dos profissionais do Programa Mais Médicos (16º e 17º Ciclos). Estão sendo convidados os 90 médicos (substituição dos Médicos Cubanos), que serão distribuídos em 33 municípios sergipanos. A Comissão é formada por representantes do Ministério da Saúde (MS), da Secretaria de Estado da Saúde (SES), da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Sergipe (Cosems/SE)

O QUE: CCE realiza solenidade de acolhimento aos profissionais do Programa Mais Médicos

DATA: 14/02

HORA: 8 às 13h

LOCAL: Auditório FUNESA (Travessa Basílio Rocha, nº 33 – Bairro Getúlio Vargas / Aracaju-SE)

CONTATO: Referência Técnica do Programa Mais Médicos/SES, Elisa Virginia de Menezes Leite 99643-7353