VEREADOR DIZ QUE CENTRO TREINAMENTO DA PM PRECISA SER PRIORIDADE

13/02/19 - 12:36:43

O Vereador de Aracaju, Zezinho do Bugio, reafirmou seu compromisso com os militares do Estado, quando, no último dia 6, salientou ao comandante, Marcony Cabral, a importância do Centro de Treinamento Operacional da Polícia Militar de Sergipe, que deve funcionar na cidade de Areia Branca, distante 45 km da capital.

O CTO, segundo o parlamentar, busca proporcionar uma capacitação contínua para os novos e os veteranos PM’s que atuam no Estado. “Um projeto como esse vai qualificar os nossos policiais, que oferecem um trabalho de fundamental importância para a sociedade. Lutarei incansavelmente para que o Centro seja logo oferecido aos nossos policiais”, enfatizou Zezinho.

Diversos outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Bahia, já oferecem este serviço aos militares, que passam por diversos modos de aprendizagem e aperfeiçoamento do trabalho diário que eles desenvolvem nas ruas. “Sergipe ainda está atrasado quando se trata da valorização dos militares. Com o CTO, nossos policiais terão um espaço digno para estarem cada vez mais aptos a trazer mais segurança ao povo sergipano”, reforçou o parlamentar.

O Comandante Marcony Cabral, reconheceu o papel do vereador na defesa e valorização dos militares sergipanos e se comprometeu na celeridade da construção do CTO.

Valorização

Na reunião, Zezinho fez questão de recordar ao comandante a insatisfação dos policiais quanto à alimentação oferecida, tema que já vem sendo debatido há anos pela classe. “É inadmissível que seja repassado apenas oito reais para a alimentação diária de um policial militar. Continuarei na luta para que o Estado possa dar mais dignidade aos militares e reajuste esse repasse”, disse. “Sei que um policial mais valorizado trará um trabalho ainda mais eficaz a população”, completou.

Por Assessoria de Comunicação