Em Maruim, Prefeitura inicia revitalização do Calçadão Horácio Martins

13/02/19 - 06:10:20

Construído há 27 anos pelo então prefeito Murilo Mota de Oliveira, o calçadão Horácio Martins, situado no centro comercial de Maruim, começou a ser revitalizado nesta terça-feira (12). A obra integra o convênio firmado entre a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, e o Governo Federal, através do Ministério do Turismo.

Segundo o engenheiro civil da Prefeitura de Maruim, Leônidas Carvalho Neto, o projeto de revitalização envolve implantação de nova iluminação, urbanização, construção de um pórtico, substituição do piso, instalação de lixeiras e bancos, construção de quiosques comerciais e aperfeiçoamento do sistema de drenagem. A obra foi orçada em R$ 257.227,28 e deve ser concluída em julho de 2019.

O prefeito Jeferson Santana destacou a importância da obra, que está situada no centro comercial do município. “A reforma do calçadão é uma antiga reivindicação dos comerciantes. Além de melhorar a infraestrutura, a obra também será um cartão-postal do município. Cada obra, cada convênio firmado tem o objetivo de modernizar e proporcionar melhor qualidade de vida à população. Cabe ressaltar que esta é a primeira reforma deste espaço público”, destacou o prefeito de Maruim.

Fonte e foto assessoria