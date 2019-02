Mitidieri busca soluções para alavancar setor de construção civil em Sergipe

13/02/19 - 16:49:24

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD/SE) tem uma rotina de olhar constantemente para as necessidades de Sergipe. Nesta quarta-feira (13) não foi diferente. Em um café da manhã promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), que tinha como objetivo aproximar parlamentares e membros do setor da construção civil, Mitidieri ouviu dados alarmantes sobre a situação de obras em Sergipe e se colocou à disposição para buscar a melhor solução.

O fato é que Sergipe tem hoje obras públicas federais e estaduais paradas por falta de pagamentos. Segundo a Associação de Construtores do Estado de Sergipe (Aces), há obras para o programa Minha Casa Minha Vida paradas desde o segundo semestre de 2018. A situação causa o fechamento de pequenas construtoras, e, consequentemente, o aumento do desemprego no estado.

“As pequenas construtoras, que geram muitos empregos, são as principais afetadas em situações assim. Diferente das grandes empreiteiras, as menores não têm recursos para suportar longos períodos de crise e acabam fechando as portas e acabando com postos de emprego”, analisou Mitidieri.

O parlamentar se ofereceu para aproximar essas necessidades aos governos federal e estadual. “Vamos buscar a solução para retomar essas obras para que a população seja a maior beneficiada. E, além disso, muito tempo parado só aumenta o prejuízo para o governo, porque o tempo desgasta o que já foi feito, e precisamos tomar cuidado para que, quando recomeçar a obra, o que já foi feito não precise ser refeito, o que geraria mais gasto desnecessário de recurso público”, explicou.

Fonte e foto assessoria