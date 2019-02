Goretti Reis recebe visita de Pe. Josimar em seu gabinete

Na manhã da última terça-feira, 12, a deputada estadual Goretti Reis recebeu em seu gabinete o padre lagartense, Josimar Araújo Melo, que é pároco da Igreja Nossa Senhora Aparecida no povoado de Tanque Novo em Riachão do Dantas. Na ocasião, abençoou o novo gabinete da parlamentar e as pessoas que ali trabalham.

“A benção em um local é importante para alcançar a graça de Deus para guiar nossos passos. Benção e paz para os locais e para as pessoas”, pontuou o sacerdote.

“É importante a presença de Deus em nossas vidas e poder contar com uma benção é necessário. Agradeço ao Pe. Josimar que me presenteou com sua presença e suas bençãos em meu gabinete. Peçamos a Deus proteção e bênçãos para todos e que Ele nos livre de todo o mal”, disse Goretti.

Texto/foto: Por Assessoria Parlamentar