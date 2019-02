Maternidade Nossa Senhora de Lourdes divulga resultado do processo seletivo para Doulas da Amamentação

13/02/19 - 13:03:33

A capacitação das novas doulas da amamentação terá início no dia 20 de fevereiro

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), gerida pela Secretaria do Estado da Saúde (SES), está disponibilizando a partir desta quarta-feira, 13, o resultado da seleção para voluntárias do Programa Doulas da Amamentação. O banner com resultado está no site www.saude.se.gov.br . No total, 100 mulheres se inscreveram no processo e 30 foram selecionadas. Elas participarão de curso teórico com duração de 48 horas e, após essa formação, estarão habilitadas para um estágio voluntário acompanhando parturientes da unidade por dois anos.

A capacitação das novas doulas da amamentação terá início no dia 20 de fevereiro, às 8h, no auditório da MNSL. Serão 12 aulas teóricas, ministrada pela enfermeira Magda Dória e pela psicóloga Silvia dos Anjos.

O Projeto Doulas da Amamentação foi criado em 2017, este ano capacita a terceira turma de voluntárias para assistência na amamentação, com foco no puerpério. “As voluntárias vão aprender sobre os adoecimentos da mama, os cuidados necessários para que essa mama não adoeça, massagem da ordenha, processos emocionais do puerpério e como cuidar e auxiliar as parturientes”, informou Silvia. Ela enfatizou que o trabalho é voluntário, visa ajudar as pessoas sem retorno financeiro, fortalece o suporte e o acolhimento as mães internadas e tem se mostrado um grande diferencial na assistência.

Fonte e foto assessoria