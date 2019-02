PM PRENDE 2 HOMENS COM ARMA E DROGAS NO BAIRRO AMÉRICA

13/02/19 - 08:58:41

Dupla foi localizada após denúncia sobre tráfico na região

A Polícia Militar, por meio da Força Tática do 1° Batalhão de Polícia Militar, prendeu, na madrugada desta quarta-feira, 13, no bairro América, na cidade de Aracaju, dois indivíduos com drogas e uma escopeta.

A viatura Tático 16 patrulhava no conjunto Castelo Branco, quando populares informaram que dois indivíduos realizavam tráfico de drogas no bairro América. Quando as guarnições chegaram ao local informado e identificaram os suspeitos, um se evadiu para uma residência, sendo alcançado posteriormente, e o outro foi abordado e flagrado com droga.

Diante do flagra, ao entrar na residência, foram encontradas mais drogas e uma arma escopeta de fabricação caseira, com munição calibre 12. Os indivíduos e os materiais foram conduzidos à delegacia da área para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte e foto SSP