Pseudobanda e Grupo Mania de Ser são atrações do ‘Pôr do Sol na Cidade Mãe’ deste sábado

13/02/19 - 09:59:51

A Prefeitura de São Cristóvão, por meio da Fundação de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fundact), dá continuidade neste sábado (16), a primeira temporada do Projeto ‘Pôr do Sol na Cidade Mãe’. O evento que terá início a partir das 17h contará com as apresentações da Pseudobanda e do Grupo Mania de Ser, além da Feira São Criativos.

A primeira banda a subir ao palco será a Pseudobanda. Liderada pelo ator, compositor e intérprete Pedro Cazoy, o grupo tem em seu repertório músicas autorais que permeiam entre o brega e o rock, tendo como direção um senso de humor ácido, crítico e absurdo. Em suas apresentações ao vivo, a banda se utiliza da extravagância cômica de suas canções também em seu figurino, envolvendo o circense no universo musical de um repertório de versões modernas e inventivas de hits carnavalescos do momento presente e de carnavais passados.

Em seguida o público poderá curtir todo o samba raiz do Grupo Mania de Ser. O grupo surgiu em Aracaju em 2001 a partir de um encontro de amigos realizados nos fins de semana, e que posteriormente começaram a ser convidados para tocar em aniversários e confraternizações. A banda já teve a oportunidades de realizar a abertura de shows de grandes nomes do samba, a exemplo de: Zeca Pagodinho, Alcione, Dudu Nobre, Harmonia do Samba e Grupo Revelação.

Segundo o diretor-presidente da Fundact, Gaspeu Fontes, uma das premissas do projeto é manter a pluralidade de gêneros musicais apresentados. “Nosso estado possui uma diversidade cultural muito grande, e musicalmente falando isso não é diferente. Na última semana tivemos atrações de samba, MPB e música eletrônica, e nesta semana teremos brega e o rock da Pseudobanda e o samba mais raiz do Grupo Mania de Ser. Trazer essas atrações para se apresentarem em nosso evento só reforça a importância que a Prefeitura de São Cristóvão dá para os artistas sergipanos, independente do estilo artístico que integram”, revelou.

PROGRAMAÇÃO

16 DE FEVEREIRO

Feira São Criativos

Pseudo Banda

Grupo Mania de Ser

Da assessoria