ROGÉRIO CARVALHO É TITULAR DE COMISSÕES IMPORTANTES NO SENADO FEDERAL

13/02/19 - 14:03:03

O senador Rogério Carvalho (PT) foi eleito nesta quarta-feira (13) para compor várias comissões do Congresso Nacional, tanto como titular ou suplente, durante eleições que aconteceram no início da tarde. cujo resultado final se deu logo após a decisão final da votação.

Para titular, Rogério Carvalho estará na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), uma das mas importantes do Congresso. Também como titular ele é indicado para as Comissões de Assuntos Sociais e Assuntos Econômico e ainda Comissão do Senado Futuro.

Rogério também foi indicado para a suplente da Comissão da Trasparência, Governança e Fiscalização, Controle e Defesa do Consumidor; Além da Comissão de Ciência e Tecnologia.