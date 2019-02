CAMINHÃO CARREGADO COM AÇÚCAR TOMBA E CARGA É SAQUEADA

14/02/19 - 12:47:17

Um caminhão carregado com açúcar tombou na manhã desta quarta-feira (14) no quilômetro 6, da BR-101, entre os município de Cedro de São João e Propriá. As informações passadas pela Polícia Rodoviária federal são de que ninguém se feriu.

Parte da carga foi saqueada por populares que passavam pelo local. Agentes da PRF estiveram no local para salvaguardar o restante da carga.

Foto: Grupo de WhatsApp Sergipe Notícias