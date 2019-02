Com o tema ‘Mulheres de Luta’, Carnaval dos Carnavais homenageará Dona Zil

Preservar a tradição dos bloquinhos de rua, com seus brincantes e personalidades que fizeram história, é apenas um dos objetivos da Prefeitura de São Cristóvão ao promover a cada ano o já tradicional “Carnaval dos Carnavais”. Sendo assim, este ano a “Festa do Momo” na Cidade Mãe terá como tema: ‘Mulheres de Luta’, homenageando Maria Gizelda Cardoso, mais conhecida como Dona Zil.

Dona Zil nasceu em 27 de outubro de 1927 em Tapera, no município de Itaporanga D’Ajuda. Aos 14 anos de idade começou a trabalhar na Companhia Industrial São Gonçalo, conhecida por ‘Fábrica Nova’ e de lá só saiu em 1969, quando o local foi fechado, devido a crise econômica que assolou o Brasil na época. Ao mesmo tempo em que trabalhava na fábrica, ela exercia nas horas vagas a profissão de costureira de roupas masculinas. Dona Zil também é considerada uma das referências de São Cristóvão no que diz respeito ao carnaval, sendo a fundadora do bloco dos ‘Sujos’, que por anos animou os carnavais da Cidade Mãe.

Segundo o prefeito Marcos Santana, o pioneirismo de Dona Zil na criação deste bloco é o suporte para o “Carnaval dos Carnavais” dos dias atuais, e por isto, este ano o município retribuiu-lhe por tanta dedicação à festa fazendo assim esta homenagem. “Dona Zil é uma figura histórica da nossa cidade, tanto no que diz respeito à costura, quanto ao Carnaval. Então esta é uma homenagem mais que justa para com ela”, comentou.

Hoje, aos 92 anos, Dona Zil não consegue mais acompanhar sozinha a folia carnavalesca, por isso conta com a ajuda da filha única, Magna Lúcia Cardoso para poder aproveitar a festa que mais gosta na cidade histórica. Apesar das limitações motoras causadas pela idade e pelas doenças que a acometeram nos últimos anos, Dona Zil ainda mantém a animação e já declarou: “Carnaval é a melhor época do ano. É quando as pessoas saem para brincar, sempre espero o ano todo para isso”, comentou.

Para ela, ser lembrada pelo prefeito Marcos Santana através da homenagem é motivo de orgulho. “Fico muito grata com isso. Marcos é uma pessoa que eu vi crescer e que nunca perdeu a simplicidade, tem trazido a alegria de volta pra nossa cidade”, afirmou Dona Zil.

Segundo Magna Lúcia, o que a deixa mais feliz é que sua mãe poderá usufruir da homenagem. “Essa homenagem é ótima porque ela ainda está viva para poder presenciar e participar da festa. Somos muito gratas por mais essa homenagem que a Prefeitura está fazendo para ela”, agradeceu.

Carnaval dos Carnavais

Este ano a festa contará com apresentações musicais em palco, ampliando as festividades de Momo. No Centro Histórico, o Palco será montado na Praça da Matriz e a área reservada para a festa levará o nome de “Praça Carnavalesca Dona Zil”. Já na Grande Rosa Elze, um trio elétrico será palco para as atrações que se apresentarão no conjunto Eduardo Gomes, na Praça Comercial, que levará o nome de Mestre Jorge. Os foliões mais animados já poderão curtir a folia momesca a partir do dia 22 de fevereiro, sexta-feira.

Confira a programação atualizada

SEXTA-FEIRA (22/02)

ROSA ELZE

18h – BLOCO INFERNINHO (saída da Praça do Horácio Souza Lima)

SEGUNDA-FEIRA (28/02)

CENTRO HISTÓRICO

23h – ACORDA

SEXTA-FEIRA (01/03)

CENTRO HISTÓRICO

15h – BLOCO DA CONVIVÊNCIA (concentração da Praça do Carmo)

SÁBADO (02/03)

CENTRO HISTÓRICO

15h30 – BLOCO SAÚDE TODO DIA

16h – BLOCO DOS ESTUDANTES

16h15 – NÓS AJEITA

16h30 – ZÉ DA FOLIA

17h – NEGROS DO ILÊ AXE

17h30 – LASKETAS

18h- A PORTA

DOMINGO (03/03)

POVOADO COLÔNIA MIRANDA

10h – SEM DESCULPA PRA BEBER

POVOADO CANTINHO DO CÉU

10h30 – BLOCO UNIDOS DO CANTINHO DO CÉU

TIJUQUINHA

11h – BLOCO ALEGRIA (concentração na Igreja do Tijuquinha)

ROSA ELZE

11h – BLOCO OS JHANFS (Rua Eupídio Batista Nere)

POVOADO RITA CACETE

13h – BLOQUINHO DA RITA

POVOADO CABRITA

10h – GELA GUELA (concentração no Gela Guela)

BICA DOS PINTOS

13h – CIDADE HISTÓRICA

15h – FERAS DO FREVO

CENTRO HISTÓRICO

13h – BLOCO MORDE FRONHA

16h – BLOQUINHO DO FASC

17h – BLOCO DOS SUJOS DE DONA ZIL

17h – BLOCO UNIÃO E PASTORAL DO IDOSO

EDUARDO GOMES

10h – BLOCO AFRO REGGAE OXALUFÃ

11h – BLOCO DO SUJEIRA

11h – BLOCO PINGA-PINGA (Concentração no Espetinho do Pinga-Pinga)

13h – BLOCO KENGAS E MARIAS (concentração na Renatão)

15h – FREVORANDO (concentração na Praça N. Srª do Loreto)

PRAÇA DA MATRIZ – PRAÇA CARNAVALESCA DONA ZIL

19:00 – GRUPO PERCUSSIVO BURUNDANGA

21:30 – AFRO REGGAE OXALUFÃ

PRAÇA CARNAVALESCA MESTRE JORGE

EDUARDO GOMES – PRAÇA COMERCIAL

19:00 – AFOXÉ DI PRETO

21:00 – BANDA TRAKINAGEM

SEGUNDA-FEIRA (04/03)

CIDADE HISTÓRICA

14h – BLOCO SOHDANOIS

15h – BLOCO CASA AMARELA

15h30 – BLOCO NÓS AJEITA

16h – BLOCO FILHOS DE DEUS

17h – BLOCO ZÉ DA FOLIA

17h30 – LASKETAS

PRAÇA DA MATRIZ – PRAÇA CARNAVALESCA DONA ZIL

19:00 – SAMBA DE MOÇA SÓ

21:30 – ANDERSON DANTAS E BANDA LUZ VERMELHA

TERÇA (05/03)

POVOADO COLÔNIA MIRANDA

04h30 – SACO DA MADRUGADA

EDUARDO GOMES

10h – TÔ NEM AÍ (Concentração no Bar do Robertão)

10h30 – ENCHENDO DERRAMANDO

11h – PINGA-PINGA

BICA DOS PINTOS

13h – BANDA CIDADE HISTÓRICA

15H – BANDINHA DE FREVO DO GUGU

BAIRRO APICUM MEREM

15h – BLOCO AS PIRANHAS

POVOADO RITA CACETE

15h30 – BLOCO CARNACATÓLICO

CENTRO HISTÓRICO

16h30 – BLOQUINHO DO FASC

17h – A PORTA

17h30 – BLOCO AFOXÉ DI PRETO

PRAÇA DA MATRIZ – PRAÇA CARNAVALESCA DONA ZIL

19:00 – ZANNY A MUSA

21:30 – BANDA TRAKINAGEM

PRAÇA CARNAVALESCA MESTRE JORGE

EDUARDO GOMES – PRAÇA COMERCIAL

16:00 – ANNE CAROL E OS AFRODRUMS

18:00 – AFRO REGGAE OXALUFÃ

