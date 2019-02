CPTRAN realiza a 1ª edição dos Jogos do Trânsito em comemoração aos 40 anos

14/02/19 - 07:00:07

Em homenagem aos 40 anos de fundação da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), celebrado oficialmente no dia 18 de fevereiro, o comando da unidade especializada realizou de 4 a 8 deste mês, a 1ª edição dos Jogos do Trânsito. As disputas esportivas ocorreram nas modalidades futsal, vôley, atletismo e natação, entre equipes convidadas do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), da SMTT de Aracaju, além da própria CPTran.

Os jogos foram disputados no Clube do Banese e na Universidade Tiradentes, com a finalidade de fomentar o congraçamento e aprimorar o espirito de camaradagem entre os operadores do trânsito em Sergipe.

“Praticar esporte é fundamental para manter a saúde e diminuir o estresse neste serviço tão sobrecarregado que é o trânsito. Por isso, nada melhor que este evento para aprimorarmos e ampliarmos o espirito de camaradagem e de corpo entre os agentes de trânsito”, afirmou o comandante da CPTran, capitão Silveira.

Após cinco dias de intensas disputas esportivas, a CPTran conquistou o 1º lugar geral dos jogos.

Fonte e foto PM/SE