Disque-Denúncia 181 da PC contabiliza mais de 300 mil atendimentos por telefone

14/02/19 - 15:12:10

O serviço de denúncias também é disponibilizado por meio do aplicativo Disque Denúncia SE

Mais de 300 mil atendimentos por meio do número 181 e 3.400 denúncias recebidas pelo aplicativo Disque Denúncia SE. Esses são os dados até 2018 contabilizados pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, que tem como objetivos viabilizar de forma mais próxima, rápida e segura denúncias do cidadão relacionadas à criminalidade, bem como facilitar o trabalho investigativo da Polícia Civil em Sergipe.

O atendimento do Disque-Denúncia 181 conta com três policiais civis e 15 profissionais terceirizados que se revezam no recebimento de denúncias durante 24h no mesmo prédio do Complexo de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil (Cope).

O atendimento por telefone foi implantado em 2005, totalizando 348.654 ligações (a contabilização foi iniciada apenas em 2011) no final do ano passado. Pelo aplicativo Disque Denúncia SE, serviço disponibilizado ao cidadão em julho de 2016, foram recebidas 3400 denúncias, sendo 2063 encaminhadas e 1337 descartadas. A tecnologia do sistema permite ao cidadão realizar denúncias de crimes de maneira interativa, rápida e discreta, garantindo o anonimato e absoluto sigilo do informante.

Os crimes mais denunciados por meio do Disque-Denúncia são tráfico de drogas, homicídios, crimes patrimoniais, entre outros. Somente em 2018, foram computadas 6760 denúncias por telefone e 750 pelo aplicativo relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Diferença entre os atendimentos 181 x 190

Há casos em que o cidadão necessitará da ação imediata da polícia e nestas situações deverá ligar para o número 190, serviço emergencial da Polícia Militar indicado para flagar delitos ou prender suspeitos logo após o cometimento do crime. No caso do número 181, o serviço investigativo irá apurar as informações recebidas, como o tipo de crime ocorrido, a autoria, local e época que foram cometidos. Além disso, o serviço também é indicado para denúncias de atos preparatórios de homicídios, roubos, tráfico, entre outros delitos.

SSP