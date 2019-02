MACHADO DIZ QUE O SONHO É ENCERRAR A CARREIRA POLÍTICA, PREFEITO DE ITABAIANA

14/02/19 - 10:51:59

O ex vice-prefeito de Aracaju José Carlos Machado (PPS) afirmou na manhã desta quinta-feira (14) que se sentiria muito honrado em encerrar sua carreira política como prefeito de Itabaiana,

Machado disse ainda que não teria vergonha em encerrar a sua carreira política como vereador de Aracaju, mas que seu sonho seria a prefeitura de Itabaiana. “Não há nenhum problema em encerrar a carreira como vereador de Aracaju. Mas quem não gostaria de encerrar sendo prefeito de sua terra natal”, disse José Carlos Machado.

Machado comentou também sobre os votos que deu na última eleição, afirmando que votou em Ana Alves, para deputada e Eduardo Amorim para o governo, mas em relação aos outros candidatos ele preferiu não divulgar.

José Carlos Machado garantiu ainda que “com ou sem mandato, continuarei preocupado com as questões de Sergipe e atuando na seara que for, em prol da resolução deles”, disse.