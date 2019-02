MARCHANTES REALIZAM PROTESTO CONTRA O FECHAMENTO DE FRIGORÍFICO

14/02/19 - 08:43:30

No inicio da manhã desta manhã desta quinta-feira (14), marchantes de Itabaiana, Ribeirópolis e Carira, realizaram uma grande manifestação que aconteceu no quilômetro 40 da BR-235, no Povoado Rio das Pedras, em protesto contra o fechamento de quase 100% dos matadouros em Sergipe.

A manifestação é em protesto ao fechamento do matadouro de Itabaiana, que não funciona desde novembro de 2018. Moradores do entorno do frigorífico também reclamam da fedentina causada pelo frigorífico. Muitos pneus foram queimados, provocando muito fogo e muita fumaça.

As Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar estiveram no local tentando liberar o trânsito e orientando o condutor a seguir rota alternativa. Até o momento o corpo de bombeiros não chegou ao local.

As informações são de que os manifestantes estão deixando o local e se dirigindo para

outro ponto da cidade onde pretendem continuar com o protesto.

As informações e foto são do radialista Douglas Magalhães