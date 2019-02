MARIA É TITULAR DAS COMISSÕES EDUCAÇÃO E ASSUNTOS SOCIAIS

Parlamentar, que foi indicada pelo Democratas, compõe, também, CCJ, RE e Meio Ambiente

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM/SE) foi indicada pelo seu partido, o Democratas para compor, na condição de titular, as Comissões permanentes de Educação e de Assuntos Sociais. Ela, também, foi indicada como suplente para as Comissões de Constituição e Justiça, de Relações Exteriores e de Meio Ambiente.

“Independente de ser titular ou suplente, acompanho todas as iniciativas dessas Comissões desde meu primeiro mandato”, disse Maria, ressaltando que matérias importantes passam por elas e precisam ser discutidas e apreciadas antes de chegar ao plenário da Casa. “O nosso trabalho já começa a todo vapor a partir da semana que vem quando essas comissões permanentes já estarão devidamente instaladas”, afirmou a parlamentar.

Cumprindo o seu terceiro mandato consecutivo, Maria do Carmo observou que sempre pautou os seus mandatos em questões relacionadas à educação, políticas públicas para a juventude e mulher, mas nunca deixou de se posicionar sobre os temas que estão na ordem do dia do Congresso Nacional e que afetam diretamente a população brasileira. “Os desafios são muitos e estamos aqui para trabalhar”, destacou a democrata sergipana.

