NÚMERO DE ASSALTOS A TRANSPORTE COLETIVO CAI MAIS DE 85%

14/02/19 - 07:56:52

Mês de janeiro de 2019 tem menor índice de assaltos dos últimos quatro anos

O ano de 2019 começou bem na segurança do transporte público coletivo de Aracaju e da região metropolitana. O mês de janeiro deste ano registrou uma queda recorde no número de assaltos a ônibus, chegando a 85% de redução dos casos comparando 2019 com 2016. Foram 27 assaltos em janeiro deste ano, contra 188 casos em janeiro de 2016.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Aracaju (Setransp), as ações criminosas nos ônibus vêm caindo ano após ano – em janeiro de 2016 aconteceram 188 ocorrências; em 2017 no mesmo mês, foram totalizados 78 assaltos; nesse período também, em 2018 foram 45 casos; e agora em 2019, o número de 27 ocorrências em janeiro, o menor índice dos últimos anos.

Esse resultado se deve ao trabalho conjunto das forças de segurança pública, através das estratégicas de repressão aos assaltos, patrulhamento ostensivo nos terminais de integração e abordagens dentro dos veículos, bem como com o serviço de inteligência e investigação, que conta com as imagens das câmeras internas dos ônibus fornecidas em tempo hábil pelas empresas do transporte coletivo. Uma união de forças entre o Setransp junto às empresas de ônibus, as Polícias Militar e Civil, a Guarda Municipal de Aracaju e o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Sergipe (SINTTRA).

Da Ascom Setransp