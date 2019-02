PM PRENDE HOMEM POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA

14/02/19 - 06:24:55

A prisão ocorreu na última quarta-feira no Centro da capital, 13

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam Manoel Messias da Silva, por porte ilegal de arma de fogo e ameaça. A prisão ocorreu durante a última quarta-feira, 13, na região do Centro, na capital.

De acordo com as informações, uma equipe realizava patrulhamento pela localidade quando foi solicitada por uma pessoa, que informou ter sido ameaçada pelo condutor de um veículo.

Os policiais iniciaram as buscas e localizaram o veículo descrito pela vítima. Os agentes solicitaram a parada, foram realizados os procedimentos de busca e, no teto solar do carro, foi encontrada uma pistola calibre .380; além de dois carregadores e 25 munições.

Diante das circunstâncias, o homem foi preso e conduzido à uma delegacia da capital para adoção das medidas cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP