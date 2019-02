PMA EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE BOLETOS FALSOS

14/02/19 - 16:53:25

A Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz) esclarece ao contribuinte Aracajuano que nenhum boleto ou carnê referente à cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) é enviado através de endereço de e-mail. O documento de arrecadação confeccionado pelo órgão municipal somente foi entregue nas residências dos contribuintes pelo serviço dos Correios, atividade encerrada ainda em janeiro deste ano. A Semfaz aproveita para ressaltar que o único meio eletrônico onde o carnê de IPTU fica disponível é o Portal do Contribuinte, onde o proprietário do imóvel, de posse dos dados, pode realizar a impressão. A Secretaria ainda alerta aos contribuintes que, caso recebam algum boleto por e-mail alegando ser do tributo municipal, não acessem o anexo, pois ele pode conter vírus que capturem senhas e informações pessoais.