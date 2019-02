Prefeita de Japaratuba assina convênio e lança cartão do servidor

14/02/19 - 16:05:52

A Prefeitura de Japaratuba, lançou na manhã de hoje, 14 de fevereiro, o cartão servidor JAPACARD. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores.

O cartão de crédito permitirá que o servidor possa usar até 30% do valor de seu salário líquido. Esses recursos que serão disponibilizados para compras no comércio do município e descontados em folha, vai movimentar a economia local, gerando mais emprego e renda.

Na oportunidade, a prefeita Lara fez uma explanação das vantagens do cartão servidor para o comércio local e também para o servidor que a partir de agora passar a contar com mais esse benefício oferecido pela Administração Municipal.

Secretaria de Comunicação Social