Prefeito Diógenes comemora o aumento na abertura de empresas

14/02/19 - 05:15:08

Tobias Barreto tem registrado crescimento no número de novas empresas no comparativo a anos anteriores: em 2016, por exemplo, o número de empresas abertas (com MEI) fechou em 174.

No ano de 2017, foram contabilizadas 217 novas empresas abertas e, em 2018, esse número cresceu para 257, ficando em 5º lugar no estado como o município que mais abriu empresas e o 3º lugar entre as cidades do interior que mais desenvolveu o comércio.

Para elevar esse crescimento, a Prefeitura de Tobias Barreto, através da Secretaria de Indústria e Comércio, buscou desburocratizar o registro de empresas, implantando o escritório da Jucese, evitando o deslocamento até a capital; atualização/implementação da Lei Ordinária nº 1129/2017, que regulamenta no Município o tratamento diferenciado e favorecido ao microempreendedor individual, microempresas e empresas de pequeno porte.

Além disso, também implantou a “Sala do Empreendedor”, com o objetivo de facilitar a regularização das atividade informais e oferecer serviços aos Microempreendedores Individuais (MEI).

O município também implementou o “Agiliza Sergipe”, que visa facilitar o processo de abertura, alteração e baixa de empresas em Sergipe, gerando facilidade, segurança e agilidade para o cidadão empreendedor.

Nomeou ainda Agentes de Desenvolvimento com o intuito de dar continuidade aos programas e projetos contidos na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

Para o prefeito, Diógenes Almeida, esse novo cenário é importante para Tobias.

“Sempre fomos um município de gente empreendedora, por isso lutamos para ter um ambiente de negócios cada vez melhor. E estamos no caminho certo”, comemora Diógenes.

