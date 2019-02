PREFEITURA DE ARACAJU GARANTE APOIO AO RASGADINHO 2019

14/02/19 - 13:03:41

A Prefeitura de Aracaju dará apoio logístico para a edição 2019 do Festival Brasileiro de Ritmos – Rasgadinho, que acontece de 2 a 5 de março. A confirmação foi dada pelo prefeito Edvaldo Nogueira na manhã desta quinta-feira, 14, após reunião com o organizador do evento, Robson Viana. De acordo com o gestor municipal, a administração garantirá todo suporte à estrutura da festa carnavalesca, assim como ocorreu nos anos anteriores.

“Robson resolveu realizar o Rasgadinho este ano e eu fico muito feliz porque é uma tradição da nossa cidade que se mantém. Assim como fizemos nos outros anos, a Prefeitura vai trabalhar para a segurança dos foliões, com a Guarda Municipal e a SMTT, vai disponibilizar banheiros químicos e vai, também, garantir a limpeza de todas as ruas que farão parte do percurso para que o Rasgadinho aconteça da melhor forma. É uma festa tradicional, que começou com a gente e que fará a alegria dos aracajuanos e turistas, mais uma vez”, destacou Edvaldo.

Para Robson Viana, o apoio da Prefeitura na edição deste ano é fundamental. “Sem essa logística a gente não consegue fazer o Rasgadinho. O prefeito Edvaldo Nogueira sempre apoiou o Carnaval, é um folião do Rasgadinho desde o início, que cantou muito nos trios, então acho importante essa parceria que hoje firmamos, mais uma vez. Agora, já podemos dizer que Aracaju terá, sim, nosso Rasgadinho”, enalteceu.

Durante a reunião, Robson também antecipou que em 2019 a programação da festa passará por mudanças. “Não teremos os palcos distribuídos nas avenidas Pedro Calazans e Barão de Maruim. A programação contará com os cortejos, a partir de sábado até a terça- feira de Carnaval. O trajeto também será modificado. Voltaremos com o percurso inicial, pela rua de Estância, passando pela Gararu até a Edézio Vieira de Lima e voltando pela avenida Hermes Fontes”, detalhou o organizador.

Por Tirzah Braga

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA