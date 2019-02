Sindicato dos Radialistas de Sergipe visita o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe

14/02/19 - 16:43:05

Na manhã desta quinta-feira, (14) de fevereiro, o diretor Tesoureiro do STERTS radialista Fernando Cabral, representou a entidade numa visita de cortesia ao presidente Desembargador Osório Ramos, que teve como objetivo desejar uma gestão profícua e estendeu o desejo de boa sorte neste segundo mandato que se inicia, Cabral o parabenizou também, por ser o único neste século a ocupar este posto no cargo de comando do poder judiciário do Estado de Sergipe.

O dirigente sindical aproveitou a oportunidade para saber o andamento do processo de precatório número 2014000109234 em favor dos trabalhadores da Fundação Aperipê de Sergipe, o desembargador afirmou que não sofrerá solução de continuidade nos trabalhos desenvolvidos pelo setor especializado nestas ações, e encaminhou o Radialista Fernando Cabral a equipe técnica que atua na área no TJ/Se. Ao termino da visita Cabral ressaltou: “E u sai satisfeito no diálogo com a equipe técnica do TJ e vamos aguardar a avaliação que está sendo feita e que será comunicada a direção do STERTS posteriormente”, afirmou.

Fonte e foto assessoria