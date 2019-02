SSP e Setransp registram redução de 85% nos assaltos a coletivos

14/02/19 - 15:40:06

Os dados referem-se a um comparativo feito entre os meses de janeiro de 2016 e de 2019

Uma redução de 85%. O mês de janeiro de 2019 registrou o menor número de roubos a ônibus do transporte coletivo da capital e Região Metropolitana em comparação com o mesmo período de 2016. Os dados foram informados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju (Setransp), nesta quinta-feira, 14.

De acordo com as informações repassadas pelo Setransp, o número de ações criminosas no transporte metropolitano vêm caindo constantemente nos últimos anos. Em janeiro de 2016, foram 188 ocorrências; em 2017, 78; no ano seguinte, 45; enquanto que neste ano foram registrados 27 casos; representando uma queda de 85%.

O secretário da Segurança Pública de Sergipe, João Eloy, explica que os resultados positivos são decorrentes das constantes reuniões entre as polícias Militar e Civil; Guarda Municipal e os sindicatos das empresas e dos rodoviários; que possibilitam um trabalho integrado e eficaz para a redução dos roubos a ônibus.

“Nós sempre estamos nos reunindo, analisando os dados e as áreas de maior incidência, para que assim possamos desenvolver ações que contribuam para a redução do número de assaltos aos ônibus do transporte coletivo da capital e Região Metropolitana. Esse trabalho tem como principal foco a garantia da segurança do cidadão”, concluiu.

Fonte e foto SSP