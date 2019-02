ACIDENTE COM MOTO DEIXA MAIS UMA VITIMA FATAL EM ARACAJU

15/02/19 - 09:03:20

Mais um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão, terminou com mais uma vitima fatal em Aracaju

O acidente foi registrado no inicio da manhã desta sexta-feira (15) e as informações são de que a vitima, uma mulher que ainda não teve sua identificação revelada, colidiu com um caminhão na avenida Tancredo Neves em Aracaju, próximo ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para prestar socorro, mas a vitima já estava em óbito.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para recolher o corpo.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias