Belivaldo diz que pode atrasar ainda mais salário servidores, a partir março

15/02/19 - 11:28:47

O governador Belivaldo Chagas (PSD) participou na manhã desta sexta-feira (15) da abertura dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa (ALESE), e durante o seu pronunciamento voltou a fazer apelo para que todos os poderes se somem para enfrentar a crise financeira que o estado vem enfrentando.

Belivaldo foi objetivo e direto ao se dirigir aos parlamentares, afirmando que não pretende esconder as dificuldades e vai ser cada vez mais transparente para poder mostrar a real situação do estado, principalmente da previdência.

Ainda segundo o governador, caso não haja melhora na receita, a partir de abril poderá haver atraso no pagamento dos salários dos servidores. ” Se não houver melhora na arrecadação do Estado este mês e em março, o Estado não terá condição de continuar a pagar aos servidores da maneira que está pagando”, avisou o governador.

Ainda sobre a situação financeira do estado, Belivaldo afirma que a situação é caótica e que medidas devem ser tomadas imediatamente. “É extremamente grave a situação financeira pela qual estamos passando. Entramos o ano praticamente com os cofres zerados”, informou.

Ao final, o governador disse que no inicio de março, logo após o carnaval, irá escancarar as contas para que a população tenha conhecimento. “Uma semana depois do carnaval apresentarei relatório sobre as finanças para que todos tenham ciência da gravíssima situação financeira”, informou.

Foto Agencia Alese