Deputado Fábio Henrique teme o fim do Minha Casa Minha Vida

15/02/19 - 09:13:38

“Não podemos deixar esse programa morrer, milhares de brasileiros aguardam pelo sonho da casa própria”, essa afirmação é do deputado Federal Fábio Henrique (PDT/SE) em relação ao programa ‘Minha Casa Minha Vida’, no plenário da Câmara Federal. O deputado se embasou nas conversas com pequenos construtores de Sergipe, e também em um encontro realizado pela Associação Nacional de Construtores. Lá, ele foi informado da dificuldade na relação com a Caixa Econômica.

Fábio Henrique destacou a necessidade do Governo Federal definir as novas regras do programa ‘Minha Casa Minha Vida’. “Os pequenos empresários que constroem as casas por esse programa vivem no dilema de não saber se o programa vai continuar e com que regras ele vai acontecer. E o mais grave, a população mais pobre do Brasil fica prejudicada por que não terá acesso às casas populares”, afirmou o deputado.

“O programa ‘Minha Casa Minha Vida’ não é de partido A ou B, ele é do Brasil e favorece o povo mais pobre. O atual governo não pode sufocar o programa só porque foi criado no governo de gestão do PT. Tudo que for bom e que deu certo deve ser mantido, a exemplo do que aconteceu com o ‘Mais Médico’. O atual governo alterou as regras, mas manteve o programa”, destacou Fábio Henrique.

