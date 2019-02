Dr. Samuel Carvalho garante que vai fiscalizar o governo Belivaldo Chagas

15/02/19 - 16:52:46

Um importante papel do deputado estadual é fiscalizar a atuação do Executivo e nós, na condição de parlamentar, vamos acompanhar todos os passos do governador Belivaldo Chagas, e exigiremos total transparência nos atos administrativos praticados pelo Governo. É assim que o deputado Dr. Samuel Carvalho (PPS-SE) pretende agir durante o seu mandato participativo cobrando do atual governo as soluções para os problemas em áreas cruciais como Segurança e Saúde.

Samuel Carvalho ouviu a mensagem do governador na abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa com muita preocupação, principalmente quando Belivaldo anunciou a limitação da capacidade financeira do Estado para o pagamento da folha de servidores já no mês de abril, caso não reverta o quadro financeiro atual.

“O governador foi reeleito prometendo que chegou para resolver. Ele conhecia as dificuldades financeiraspelas quais Sergipe passava e acredito que, a atual gestão deve apresentar medidas para conter os gastos públicos e aumentar a arrecadação. Essa é uma responsabilidade de Belivaldo e nós vamos cobrar”.

Apesar de fazer parte do bloco oposicionista ao lado dos deputados Georgeo Passos (Rede-SE), Kitty Lima (Rede-SE) e Rodrigo Valadares (PTB-SE), Samuel Carvalho lembrou que assumiu o compromisso de votar nos projetos do executivo que forem de interesse público e que tragam benefícios para a população. “Vamos produzir na Alese, fiscalizar o governo e apoiar o que for melhor para o povo sergipano”.

BOM HUMOR

O deputado do PPS não perdeu o humor quando o governador Belivaldo Chagas trocou sua profissão, de advogado para médico. “O problema da saúde deve estar na pauta do governador todos os dias que ele até me chamou de médico. Lembro a todos que vou contribuir com meu mandato para encontrarmos saída para os graves problemas da saúde, no entanto não sou médico, e sim advogado militante”, finalizou Dr. Samuel.

Fonte e foto assessoria