EDVALDO NOGUEIRA RECEBE O DEPUTADO ZEZINHO SOBRAL

15/02/19 - 06:34:23

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu na tarde desta quinta-feira, 14, em seu gabinete, o deputado estadual Zezinho Sobral (Podemos). No encontro com o gestor municipal, o parlamentar colocou seu mandato à disposição da Prefeitura com a finalidade de colaborar com o desenvolvimento da capital sergipana.

“Zezinho é um aliado, uma pessoa importante para mim e que certamente ajudará muito a cidade, como deputado. Ele se elegeu com uma extraordinária votação, se mostra uma grande liderança, é um jovem capaz, competente, que mostrou grande capacidade administrativa nas funções que exerceu e tenho certeza que fará história na Assembleia Legislativa”, destacou Edvaldo.

O gestor municipal também enfatizou que, como líder do Governo na Alese, o deputado será “o elo entre Município e Estado”. “O convite que Zezinho recebeu para ser o líder do Governo mostra sua capacidade. Como a Prefeitura é parceria do Estado, ele será nossa ligação para que possamos trabalhar cada vez mais juntos”, salientou.

De mesmo modo, o deputado Zezinho Sobral enfatizou que seu trabalho será pautado no fortalecimento das ações da Prefeitura. “Vamos mostrar tudo o que está sendo feito. A capital passa por uma transformação aparente e garantir que Aracaju volte a ser a cidade da qualidade de vida que Edvaldo está acostumado a fazer”, afirmou.

Foto Ana Licia Menezes