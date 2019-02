Ferramenta Sinesp/CAD é instalada na sede do 11° BPM em Tobias Barreto

15/02/19 - 10:35:32

Com a implementação do sistema facilitará o atendimento da população nas cidades próximas

Dentro de um projeto de implementação e aperfeiçoamento da Segurança Pública, nos dias 12 e 13 de fevereiro, policiais militares do 11° Batalhão passaram por uma capacitação para manuseio do sistema Central de Atendimento e Cadastro (CAD) do Sistema Nacional de Segurança Pública (Sinesp), que proporcionará a integração de todas as ações policiais, tais como o atendimento de chamadas via telefone 190, ocorrências, entradas e saídas de serviço e comunicação entre as equipes de serviço das cidades no alcance do 11º BPM, e de todo o Estado de Sergipe por extensão.

Com o Sinesp/CAD, o atendimento das ligações via 190 da Polícia Militar realizado nas cidades de Poço Verde, Itabaianinha, Tomar do Geru, Cristinápolis e Tobias Barreto será feito em uma central montada na sede do 11° Batalhão e de lá serão coordenadas todas as ações policiais nestas cidades.

A capacitação foi ministrada pelos capitães Jefferson, da Nitelcon/SSP, e Santana, do 3° Batalhão. Mais de 30 militares saíram aptos para o manuseio da nova ferramenta tecnológica, nas funções de supervisor, atendente/despachante e escalante.

Fonte: 11° Batalhão da PMSE