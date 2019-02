Homem é preso pela PM enquanto vendia drogas na Avenida São Paulo

Policiais militares do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) prenderam Antônio Eduardo Soares dos Santos, de 19 anos, enquanto ele vendia drogas na Avenida São Paulo, em Aracaju, nesta quinta-feira, 14.

Eduardo foi flagrado com 23 papelotes de uma substância semelhante à maconha, cinco invólucros de substância semelhante ao crack e uma pequena quantia em dinheiro, durante uma abordagem de rotina na Avenida São Paulo, na capital sergipana. Ele confessou aos policiais que conseguiu as drogas no Bairro Veneza e comercializava os entorpecentes com o objetivo de amenizar um problema de ordem financeira. O caso foi encaminhado à 8ª Delegacia Metropolitana.

Fonte: Ascom PM/SE