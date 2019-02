Manifestação em frente a frigorífico causa prejuízo ao comércio de carne

15/02/19 - 10:00:02

Uma manifestação em frente a um frigorífico privado em Itabaiana tem causado prejuízo ao comércio de carnes em mais de 20 municípios, além da capital, Aracaju.

O protesto é pela reabertura do matadouro público de Itabaiana, que não tem licença para funcionamento.

Os manifestantes se concentram em frente ao estabelecimento desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 15, impedindo a entrada do gado para o abate. O curral, que tem capacidade para receber até 800 animais por dia, está vazio. Com isso, os funcionários estão de braços cruzados.

O desabastecimento de carnes no comércio já é sentido nos mercados e feiras livres de vários municípios.

O Frigorífico Serrano, de Itabaiana, é um dos dois únicos estabelecimentos privados que tem autorização pelos órgãos ambientais para funcionamento aqui no Estado. O outro está localizado em Propriá.