PMA E UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE DISCUTEM PROJETOS

15/02/19 - 05:12:43

Nesta quinta-feira, 14, o secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Augusto Fábio Oliveira, recebeu em seu gabinete representantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Em pauta, a formatação do projeto que visa implementação de uma cultura de modelagem de processos no âmbito da Prefeitura de Aracaju, além de gerar economia ao erário municipal.

De acordo com o secretário, “este é um projeto que contempla a modelagem, a automação e a normatização dos processos de trabalho, assim como, também, a construção de uma tabela de temporalidade de documentos. Por isso, é importante essa parceria com a Universidade Federal de Sergipe, no sentido de incentivar a pesquisa no campo acadêmico, principalmente em áreas como Engenharia de Produção, Tecnologia da Informação e Biblioteconomia”.

O coordenador de Planejamento e Avaliação Acadêmica da UFS, doutor Kleber Fernandes de Oliveira, destacou o projeto como inovador por permitir que a Universidade se aproxime da população através da PMA. “Foi um encontro extremamente importante, pois a Prefeitura de Aracaju é uma grande parceira que sempre nos apresenta demandas relevantes, se tornando um imenso campo de aprendizado para os nossos alunos que são expostos às problemáticas reais”.

Ainda de acordo com o professor Kleber, essa aliança entre os dois entes é um grande avanço na relação das instituições públicas, sobretudo pela qualidade dos serviços que a UFS executa, e pela capacidade que os técnicos da Prefeitura têm de ensinar a prática diária do Executivo Municipal aos alunos. “É um processo inovador, no que tange a otimização de processos. Acredito que, assim que iniciada a execução do projeto, num prazo de seis a oito meses, já poderemos contabilizar os primeiros resultados”, disse.

Também presente na reunião, o coordenador de Ações de Empreendedorismo da UFS, Augusto César Vieira, falou da interação entre a instituição de nível superior e o Poder Público. Ele disse que o projeto traz consigo a capacidade de inovar o serviço público, a partir do momento em que todo o conhecimento que é gerado dentro da universidade é transferido para uma ação de contribuição dentro do modelo de gestão da Prefeitura de Aracaju. O professor concluiu afirmando que, para isso, deve ser levado em consideração o número de áreas, de professores e alunos envolvidos.

Próximos Passos

Este foi o primeiro encontro da construção de uma proposta de implementação da cultura de modelagem processual. De acordo com Augusto Fábio, o próximo passo é a construção de um cronograma de ações que culmina na execução do projeto, após a avaliação e aprovação pelo prefeito Edvaldo Nogueira. “Acreditamos que, a partir do momento que essa cultura de modelagem processual for implementada, esta gestão constrói, também, um grande legado para a população aracajuana, pois é um projeto que traduz modernização e economicidade”.

Presenças

A Universidade Federal de Sergipe foi representada pelos professores Dr. Kleber Oliveira e Augusto César, e pela pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitário da UFS, professora Dra. Alaíde Hermínia de Oliveira. Já pela Seplog, esteve presente a coordenadora-Geral de Planejamento, Leila Zilene; a gerente-Geral de Desenvolvimento de Pessoas, Noemia Gois; além dos assessores técnicos, Josemara Cruz e Seif Ramam.

Fonte e foto Seplog