PRODUTOS PERDIGÃO SÃO RECOLHIDOS POR SUSPEITA DE INFECÇÃO

15/02/19 - 05:42:31

Ao todo, serão retiradas 464 toneladas de frango, que seriam destinadas ao consumo doméstico e internacional

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou nesta quinta-feira (14) o recolhimento de cinco tipos de cortes de franco da marca Perdigão, que faz parte do grupo BRF, gigante do ramo de proteína animal. A decisão vem após a própria empresa anunciar um recall de alguns lotes pela suspeita de contaminação por salmonela, bactéria que pode causar infecção alimentar. A determinação da Anvisa será aplicada em 23 lotes.

Os produtos vinham da unidade de Dourados, cidade do Mato Grosso do Sul. Após um controle de qualidade feito pela própria BRF, a possível contaminação foi detectada e, por conta própria, a empresa começou a retirar os produtos do mercado. Ao todo, serão retiradas 464 toneladas de frango, que seriam destinadas ao consumo doméstico e internacional.

Essa não é a primeira vez que a BRF têm problemas com relação à salmonela. No ano passado, a empresa foi alvo da Operação Trapaça, uma continuação da operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal. A PF investigava fraudes nas análises de porcentagem de salmonela para produtos que seriam vendidos para o exterior.

Na ocasião, o ex-presidente da BRF, Pedro de Andrade de Faria, e outras nove pessoas ligadas à empresa foram presos. Por conta disso, quatro unidades foram investigadas nos estados do Paraná, Goiás e Santa Catarina.

Por r Raphael Costa

Da Agencia do Rádio Mais